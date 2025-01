Verso Milan-Parma, attenzione alle giocate di Man: i numeri del rumeno impressionano in Serie A

Milan-Parma, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà a San Siro domenica 26 gennaio, alle ore 12:30. I rossoneri hanno perso solo uno degli ultimi 20 match casalinghi contro il Parma in Serie A, collezionando 15 vittorie e quattro pareggi nel parziale. In generale, tra le squadre incontrate almeno 20 volte in casa nell’era dei tre punti a vittoria, solo contro il Cagliari (79%) i rossoneri vantano una percentuale di successi interni più alta che contro i Ducali (70% – 16/23).

MAN PERICOLO NUMERO UNO

Dennis Man è il giocatore del Parma coinvolto in più reti in questa Serie A (sette: quattro gol e tre assist) e, in generale, è sia il miglior marcatore (28) sia il miglior assistman (13) dei Ducali tra tutte le competizioni dal suo approdo in gialloblù a gennaio 2021. Dopo la rete all’andata, i rossoneri potrebbero diventare la prima squadra contro cui il classe 1998 andrebbe a segno in entrambi i match stagionali in massima serie (ci è già riuscito in Serie B contro il Brescia nel 2023/24 e contro il Pordenone nel 2021/22).