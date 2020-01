Verso Milan-Samp, lavoro a parte per Barreto e Bertolacci

I blucerchiati, informa il sito ufficiale, sono stati sottoposti ad un riscaldamento atletico, quindi ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche concluse con partite a tema-Milan.



Differenziati - Solo due calciatori hanno svolto programmi differenziati in campo di recupero agonistico: Edgar Barreto e Andrea Bertolacci. Omar Colley è invece ritornato a lavorare con i compagni dopo il riposo precauzionale causato da un leggero stato febbrile.



Intervento per Ferrari - È intanto perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro al quale è stato sottoposto Alex Ferrari dopo l’infortunio in allenamento dello scorso 27 dicembre. L’intervento è stato eseguito dal professor Maurilio Marcacci e dalla sua équipe presso la Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna. La prossima settimana il difensore avvierà la prima fase del recupero come concordato con lo staff medico-riabilitativo del club.