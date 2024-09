Verso Milan-Venezia: lagunari a San Siro senza due infortunati

vedi letture

La sosta è appena cominciata, ma dalle parti di Milanello ci è voglia di rivalsa dopo il complicato inizio di stagione. Per questo motivo Paulo Fonseca, insieme ai giocatori rimasti a Milano, sta già lavorando e preparando la prossima giornata di Serie A che vedrà il Milan ospitare a San Siro il Venezia sabato 14 settembre.

Anche i lagunari non hanno avuto un inizio di stagione semplice, considerato il solo punto conquistato in tre partite, ma c'è da dire che la formazione di Eusebio Di Francesco ha patito e non poco l'assenza per infortunio di due giocatori importanti come il centrocampista Busio e l'attaccante Bjarkason, che con ogni probabilità salteranno anche la partita contro il Diavolo.