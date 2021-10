Verso Milan-Verona, Simeone: "Questa stagione è decisiva per la mia carriera"

Giovanni Simeone, attaccante del Verona, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato sia della sua attuale squadra che del suo futuro. Ricordiamo che al rientro dalla sosta il Milan affronterà proprio il Verona. Simeone ha detto: “Il Verona mi ha voluto fortemente. L'anno scorso non sono stato certo al mio livello. Dopo la fine della stagione mi sono dato una regola, ossia dare il massimo in tutti gli allenamenti e tutte le partite e ho cominciato subito, in viaggio di nozze, dove alle Maldive mi sono allenato tutti i giorni. Questa stagione è decisiva per la mia carriera”.