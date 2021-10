Verso Milan-Verona, Tudor ritrova Miguel Veloso dopo quasi 2 mesi di stop

Come riportato dai colleghi di TMW, questa sosta è stata benedetta per Igor Tudor e per il suo Verona. Il tecnico croato ha potuto perfezionare alcuni automatismi con chi è rimasto e non è andato in Nazionale, e al contempo lavorare sulla condizione fisica di chi, per i motivi più disparati, era rimasto indietro rispetto al resto del gruppo. È il caso di Miguel Veloso. Il centrocampista portoghese rientrerà in squadra nella sfida contro il Milan dopo quasi due mesi di stop. Infatti, Veloso si era procurato una lesione del bicipite femorale dopo che nella sfida della prima giornata contro il Sassuolo era stato espulso. In pratica, il suo campionato inizierà sabato.