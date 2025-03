Verso Napoli-Milan: i partenopei torneranno a lavoro martedì

vedi letture

Si entra ufficialmente nella settimana di Napoli-Milan. Domenica prossima gli uomini di Antonio Conte e Sergio Conceiçao si giocheranno tantissimo per le rispettive stagioni, con gli azzurri che proveranno a non abbandonare il treno scudetto, mentre i rossoneri quello per l'Europa, Champions League o Europa League che sia.

Dopo aver concesso qualche giorno di pausa alla squadra, Antonio Conte martedì tornerà a lavorare in quel di Castl Volturno con la squadra quasi al completo, in attesa ovviamente dei vari nazionali che rientreranno entro e non oltre giovedì. Il salentino avrà così tempo e materiale per preparare al meglio la sfida contro il Milan, che ha tanto il sapore di essere una sfida da dentro o fuori per lo scudetto.