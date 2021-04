Verso Parma-Milan: differenziato per Brunetta, Karamoh, Inglese e Sohm. Problema muscolare per Osorio

Il Parma, ieri, è tornato ad allenarsi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Lautaro Valenti ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Juan Francisco Brunetta, Yann Karamoh, Roberto Inglese e Simon Sohm. Terapie per Yordan Osorio, a causa di un problema muscolare al soleo sinistro. Terapie per Wylan Cyprien, Simone Iacoponi e Valentin Mihaila. I crociati - conclude la nota ufficiale del club - torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.