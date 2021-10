Verso Porto-Milan, la possibili scelte di formazione di Sérgio Conceição

Domani sera, ore 21:00, si giocherà Porto-Milan, partita valida per la terza giornata del girone B di Champions League e visibile dai tifosi in tv su Sky Sport, Infinity e Canale 5.

Un match importantissimo sia per i rossoneri che per i padroni di casa, ad entrambe le squadre serve una vittoria per tenere accese le speranze qualificazione. Queste le possibile scelte di Sérgio Conceição per la sfida contro il Milan:

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Corona, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Toni Martinez, Taremi.