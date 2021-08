Verso Real Madrid-Milan, la probabile dei blancos: Isco verso una maglia da titolare

Oggi è la vigilia di Real Madrid-Milan, match amichevole in scena domani pomeriggio alle 18:30 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Una sfida dal sapore di Champions tra due società che si rispettano e stimano molto. Partita speciale anche perché i rossoneri affronteranno una parte incredibilmente importante del loro passato: sulla panchina dei blancos siede Carlo Ancelotti, vera e propria leggenda della storia del Milan, sia da allenatore che da giocatore. Per i ragazzi di mister Pioli sarà un'occasione per mettersi alla prova contro un avversario davvero importante, anche visto il livello della formazione che schiererà Cartello. Queste le possibile scelte per l'undici titolare del Real Madrid:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Casemiro, Odegaard, Isco; Rodrygo, Mariano, Bale.