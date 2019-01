Verso Sampdoria-Milan, il racconto dell'allenamento blucerchiato: Barreto e Bereszynski ancora a parte

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria, che si prepara ad affrontare il Milan nel quarto turno della seconda competizione nazionale. Attivazione in campo e in palestra, quindi una lunga seduta tecnico-tattica e sviluppo delle palle inattive. Un programma al quale non hanno preso parte i soli Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski, alle prese con i rispettivi lavori individuali di recupero tra campo e palestra.