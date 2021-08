Verso Sampdoria-Milan, presto i blucerchiati potrebbero cedere Jankto

I media spagnoli hanno iniziato a diffondere indiscrezioni nella tarda serata ieri, oggetto di ulteriori conferme in data odierna. Risulta avviata la trattativa per il passaggio di Jakub Jankto al Getafe a titolo definitivo per una cifra attorno ai 6-6,5 milioni di euro. Il calciatore punta ad una nuova esperienza in un altro campionato e la Sampdoria ha la possibilità di muovere il mercato in entrata.