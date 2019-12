LA LETTERA DEL TIFOSO: "La possibile alba del ritorno del Milan" di Gianni

Buongiorno, finalmente comincio a vendere il mio Milan, finalmente il giorno dopo della partita sono soddisfatto. Analizzando la partita di ieri, siamo stati molto bravi nella prima ora di gioco, mentre l'ultima mezz'ora è tanto da migliorare. Vedere Piatek in ripresa e Suso che svaria verso il centro del campo, rendendo molto di più del solito, per gli avversari raddoppiarlo diventa quasi impossibile. Il mio cruccio rimane il probabile acquisto di Ibrahimovic che, sia chiaro, spero che il Milan non faccia. Maldini e Boban sono uomini di calcio, fino a ieri sono stati considerati inesperti, adesso Maldini, nel caso di Theo Hernandez, è stato superlativo. Maldini e Boban hanno fatto dei grandi acquisti. Il problema non sono i giocatori ma gli allenatori che non li hanno sfruttati in base alle loro caratteristiche. Fra l'altro sono convinto che, un altro modulo, oltre il 4-3-3 di ieri con il Bologna, sia 4-3-1-2, sempre per sfruttare al massimo le caratteristiche dei calciatori. Desidero che non venga cambiata la strada intrapresa. Basta rivoluzioni di CALCIATORI, di ALLENATORI e di DIRIGENTI. Cordiali saluti

FORZA MILAN

Gianni