Abate a Milan TV: "Il calcio regala queste emozioni. La voglia della squadra di vincere è stata enorme"

vedi letture

Mister Ignazio Abate, al termine della sfida di Youth League contro il Braga vinta ai rigori, parla ai microfoni di Milan TV. Queste le dichiarazioni del tecnico della Primavera:

Il finale al cardiopalma: “Dopo il novantesimo in panchina l’umore non era dei migliori, il calcio regala queste emozioni. Abbiamo commesso una leggerezza non coprendo la palla sul cross. Però, cosa posso chiedere di più a questi ragazzi? Mi porto dietro l’abbraccio finale, è stato troppo emozionante. È stata una partita difficilissima contro un avversario smaliziato, avendo loro l’U23 fanno tanta esperienza. L’abbiamo interpretata bene, abbiamo cercato di ribattere colpo su colpo, abbiamo sofferto tanto ma con il cuore e con grande carattere. Abbiamo sbagliato un rigore, siamo andati in vantaggio, abbiamo subito il pareggio e siamo andati in vantaggio nuovamente. I ragazzi hanno dimostrato tutta la loro voglia di vincere. Era la partita spartiacque della stagione. Adesso vogliamo superare i punti dell’anno scorso e poi centrare i playoff per essere protagonisti nell’ultimo mese e inseguire un sogno”.

La freschezza data dai cambi: “I ragazzi sono entrati bene. Parmigiani, Sala, Bartesaghi, abbiamo trovato solidità. Dopo il nostro 2-1 loro hanno preso campo ma erano molto sterili, non sono mai stati pericolosi se non per una palla imbucata a 5 minuti dalla fine. Riuscivamo a coprire bene il campo, un campo pesante… Abbiamo commesso solo quella leggerezza finale che a questi livelli la paghi. Speriamo che ci serva da lezione, una leggerezza simile l’abbiamo commessa anche contro l’Inter dopo 3 minuti e non ce la possiamo permettere. Poi il loro cuore e la loro voglia di andare ai quarti è stato enorme. I rigori ci sono girati a favore”.