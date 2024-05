Abate verso i Playoff scudetto: "Non ci saranno Sala, Liberali e Camarda. Bene il recupero di Jimenez"

Dopo il pareggio con il Torino, Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera, ha commentato così lo stato di forma della sua squadra ai microfoni di Milan TV: "Abbiamo la rosa ridotta all'osso, abbiamo diversi infortunati, abbiamo perso gente importante come Victor, Cuenca e Jimenez. Raveyre sta giocando da tempo con un problema al ginocchio, ma ci vuole essere sempre. Cuenca è venuto in panchina anche se non stava bene, così come Stalmach. Oggi per fortuna abbiamo recuperato Jimenez.

Non è semplice, ora ci lasceranno Sala, Liberali e Camarda che andranno all'Europeo U17 e quindi non ci saranno nella fase finale. Siamo in pochi, abbiamo in panchina tanti 2007, ma siamo rimasti in piedi con orgoglio e anche qualità. Ora dobbiamo recuperare e poi andremo a giocarci le nostre chance a Firenze".