Alle 11 gioca il Milan Primavera: al Puma - House of Football arriva l'Empoli

Questa mattina torna in campo la Primavera del Milan: per la 29^ giornata del campionato Primavera 1, i rossoneri di Ignazio Abate affronteranno infatti l'Empoli. La gara si giocherà al Puma House of Football e il calcio d'inizio è in programma alle 11. La squadra milanista, settima in classifica con 43 punti, vuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta di una settimana fa in casa della Sampdoria e continuare la sua corsa verso la fase finale. L'Empoli è invece 11° con 36 punti.

In questa stagione, le due squadre si sono già incontrate due volte, con il bilancio di una vittoria per parte. Ecco le due partite nel dettaglio:

4 NOVEMBRE 2023, 9^ giornata di campionato: Empoli-Milan 2-1

6 DICEMBRE 2023, ottavi di Coppa Italia: Empoli-Milan 0-4