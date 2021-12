Campionato Primavera 1, domani alle ore 13 c’è Sampdoria-Milan

Conclusa l'esperienza in Youth League, per la Primavera è il momento di tornare in campo per il campionato: domani alle 13 la squadra di mister Giunti affronterà in trasferta la Sampdoria nel match valido per la 12^ giornata di andata. I rossoneri sono al 15° posto in classifica con 11 punti, mentre i giovani blucerchiati sono noni con 16 punti.