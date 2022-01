Il Milan Primavera vince ancora, tris all'Empoli: i rossoneri si rilanciano in ottica playoff

Altra vittoria importante per il Milan Primavera, che si rilancia così nella lotta per i playoff. Un grande successo contro i campioni d'Italia in carica. Ottima prestazione dei rossoneri, che chiudono un brutto primo tempo in vantaggio di un gol. La seconda metà di gara si apre con la rete del pareggio degli ospiti, ma i cambi di mister Giunti fanno la differenza, con Omeregbe che subentra ad El Hilali. Con il suo ingresso il Milan svolta: pochi minuti dopo la rete dell'1-1, i rossoneri tornano in vantaggio grazie alla doppietta di Gala e al settantunesimo chiudono la partita con il gol di Roback.