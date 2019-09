Il programma del weekend: derby anche per l'Under 18

Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto al Vismara nella prima giornata di campionato contro lo Spezia, la Primavera rossonera di Mister Giunti torna in campo sabato 21 settembre alle ore 11.00 in trasferta contro il Pordenone. L'obiettivo primario è quello di centrare la prima vittoria ufficiale della stagione. Appuntamento a domenica invece per il secondo Derby del weekend, dopo quello della prima squadra: al Vismara alle 15.00 si affrontano infatti le rappresentative Under 18 di Milan e Inter. La formazione di Mister Terni ha pareggiato la prima giornata a Torino e ora cerca un successo prestigioso.

Under 15 e Under 16 cercano di proseguire contro il Chievo, entrambe, la loro striscia vincente dopo i successi delle prime due giornate contro Venezia e Udinese. Sempre contro il Chievo, l'Under 17 cerca riscatto dopo la battuta d'arresto a Bologna. Debutto ufficiale in campionato per i Giovanissimi Regionali B 2007, i Giovanissimi Regionali Femminili U15, gli Allievi Regionali Femminili U17 e i Giovanissimi Regionali 2006.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 21 settembre

Primavera: 2° giornata, Pordenone-Milan - Stadio Bottecchia (Pordenone), ore 11.00

Giovanissimi Regionali B 2007: 1° giornata, Milan-Pergolettese - C.S. Vismara, ore 15.00

Domenica 22 settembre

Giovanissimi Regionali Femminili U15: 1° giornata, Cologno-Milan - Comunale via Brusa (Cologno M.se), ore 9.30

Allievi Regionali Femminili U17: 2° giornata, Milan-Brescia - C.S. Vismara, ore 10.30

Giovanissimi Regionali 2006: 1° giornata, Milan-Renate - C.S. Vismara, ore 11.00

Giovanissimi Nazionali U15: 3° giornata, Chievo Verona-Milan - Bottagiso Sport Center (Verona), ore 13.00

Allievi Nazionali U16: 3° giornata, Chievo Verona-Milan - Bottagiso Sport Center (Verona), ore 15.00

Allievi Nazionali U17: 3° giornata, Milan-Chievo Verona - C.S. Vismara, ore 15.00

Under 18: 2° giornata, Milan-Inter - C.S. Vismara, ore 15.00

Mercoledì 25 settembre

Primavera: 1° turno di Coppa Italia, Sampdoria-Milan - Ore 15.00