La Primavera, le scelte di Mister Guidi contro il Cesena: in avanti spazio a Ibra Jr

Alle 16.30, presso il Puma House of Football di Vismara quest'oggi giocherà anche la Primavera di Federico Guidi contro il Cesena, con i rossoneri alla ricerca di ulteriore continuità in campionato dopo le ultime due vittorie, l'ultima contro l'Inter per 3 a 1 nel derby di settimana scorsa. Queste le scelte ufficiali di entrambe le squadre:

MILAN (4-3-3): Mastrantonio, Bakoune, Nissen, Sala, Ibrahimovic, Dutu, Perera, Bonomi, Comotto, Stalmach, Scotti. A disp: Colzani, Mancoppi, Perin, Paloschi, Perrucci, Parmiggiani, Grilli, Ossola, Tezzele, Colombo, Siman. All: Guidi

CESENA (4-3-3): Veliaj, Valentini, Perini, Tosku, Ronchetti, Arpino, Pitti, Manetti, Zamagni, Dolce. A disp: Montalti, Ghinelli, Tampieri, Coveri, Demko, Domeniconi, Zamagni, Valmori, Galvagno, Lontani, Wade Papa. All: Capellini

- La squadra arbitrale

Arbitro: Sig. Gemelli di Messina

Assistenti: Martinelli (Seregno) - Boggiani (Monza)