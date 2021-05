LIVE MN - Primavera, Empoli-Milan (1-1) - Pareggio amaro per i rossoneri

Novanta minuti pieno di emozioni, ma l'amaro in bocca rimane per la squadra di Giunti. Primo tempo sicuramente migliore del secondo per i rossoneri, in cui trovano il gol del vantaggio grazie ad un tap-in di Olzer dopo una bellissima azione di Roback. Nella ripresa l'Empoli trova il pareggio con Belardinelli dopo un errore in uscita di Jungdal.

94' Finisce qui. 1-1!

90' Quattro minuti di recupero.

84' Ci prova N'Gbesso, ma Hvalic respinge ancora una volta.

81' Conclusione di Belardinelli da lontano. Palla fuori.

75' Doppio cambio nel Milan: fuori Kerkez e Olzer, dentro Oddi e Coli Saco.

72' Cambio nel Milan: dentro Cretti, fuori Filì.

70' Empoli vicino al vantaggio. Asllani si inserisce e prova la conclusione, ma Jungdal si supera ed evita il gol.

67' Ancora Empoli! Belardinelli prova il tiro a botta sicura. Jungdal è attento e devia in corner.

64' Ci prova Belardinelli di testa da posizione defilata, ma la palle esce fuori.

59' Doppio cambio nel Milan: fuori Capone e Robotti, dentro N'Gbesso e Bright.

51' Pareggio dell'Empoli. Jungdal sbaglia l'uscita sul corner e perde il pallone. Ne approfitta Belardinelli, che a porta vuota firma l'1-1.

49' Punizione dal limite dell'area per l'Empoli: Asllani ci prova, ma Jungdal blocca.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti giocati ad alti livelli da entrambe le squadre. Molte occasioni in questo primo tempo, con Hvalic e Jungdal protagonisti assoluti con diversi interventi fondamentali per mantenere il risultato sullo 0-1 dopo il gol di Olzer.

47' Fine primo tempo.

46' Ci prova Baldanzi da fuori area e Jungdal devia ancora sulla traversa.

45' Un minuto di recupero.

44' JUNGDAL! Su uno sviluppo da corner, Belandinelli colpisce di testa a botta sicura a pochi passi dalla porta, ma con un intervento felino l'estremo difensore rossonero riesce a mandare sulla traversa.

37' Corner per il Milan. Il traversone di Capone arriva sulla testa di Filì, ma Hvalic riesce a bloccare a terra,.

33' Primo giallo del match: ammonito Di Gesù.

30' Conclusione di Robotti di controbalzo, ma ancora una volta Hvalic è attento e respinge a lato.

29' Ci prova Roback dal limite: tiro smorzato che si spegne sul fondo.

25' Possesso palla sterile dei rossoneri, che addormentano la partita.

20' Cross di Kerkez per la testa di Roback, ma la palla sorvola la traversa.

15' GOOOOOOOOOOOOOL! Azione personale dalla sinistra di Roback conclusa con un tiro a giro. Hvalic, attento, respinge, ma sul tap-in Olzer non sbaglia. 1-0!

13' Disimpegno errato dei rossoneri, ma Baldanzi non ne approfitta.

12' Ancora Milan! Roback lancia Capone che prova lo scavetto, ma Hvalic chiude bene lo specchio della porta in uscita.

11' Si accende la partita! Missile di Kerkez da lontano, ma Hvalic riesce a respingere.

9' Cross di Coubis, Hvalic respinge ma la palla finisce sui piedi di Robotti, che ci prova di prima intenzione. Palla alle stelle.

6' Inizio non bellissimo della partita.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Empoli-MIlan, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

EMPOLI: Hvalic, Donati, Rizza, Asllani, Siniega, Pezzola, Lipari, Belardinelli, Klimavicius, Baldanzi, Degli Innocenti. A disposizione: Biagini, Riccioni, Fradella, Morelli, Sidibe, Martini, Simic, Ekong, Lombardi, Fazzini, Bozhanaj, Manfredi. All. Buscè.

MILAN: Jungdal, Coubis, Filì, Obarettin, Kerkez, Frigerio, Di Gesù, Robotti, Olzer, Capone, Roback. A disposizione: Moleri, Oddi, Bright Tolomello, Saco, Cretti, Rossi, N'Gbesso, Pseftis. All. Giunti.