Primavera, il Milan si spegne nella ripresa: il Monza vince in rimonta

vedi letture

Passo falso del Milan Primavera. I rossoneri, reduci dalla delusione a livello emotivo della finale di Youth League persa contro l'Olympiacos lunedì scorso, sono stati sconfitti in casa dal Monza con il risultato di 1-2. Una gara che era cruciale per gli uomini di Abate che sono alla caccia del pass per i playoff: il Diavolo rimane sesto, ultimo posto utile, ma con una gara da recuperare. Eppure la gara era cominciata benissimo con un primo tempo dominato dai rossoneri e la rete di uno scatenato Liberali.

Nella ripresa però, i rossoneri si sono spenti e il Monza è salito in cattedra rimontando in pochi minuti: decisive le reti di Marras e Antunovic. Vittoria chiave in ottica salvezza per i brianzoli. Il Diavolo ha pagato le fatiche europee, sia nelle gambe che nella testa, e anche tre assenze importanti come quelle di Simic, Bartesaghi e Zeroli che sono stati convocati da Pioli per la gara della prima squadra contro la Juventus di oggi alle 18.