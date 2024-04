Primavera, Milan-Monza: le formazioni ufficiali. Camarda in panchina

Dopo la sconfitta in finale di Youth League contro l'Olympiacos, il Milan torna in campo in campionato. Oggi al Puma House of Football, già Centro Vismara, i rossoneri ospiteranno i pari età del Monza in un derby lombardo valido per la trentunesima giornata di campionato. Al termine della regular season mancano, inclusa questa, quattro giornate ma alla squadra di Abate ne mancano cinque perchè c'è ancora una gara da recuperare. I rossoneri continuano a inseguire un posto nelle prime sei che vorrebbe dire playoff: attualmente il Diavolo è sesto a due punti dalla quinta ma con una partita in meno.

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Milan e Monza, gara valida per il campionato Primavera e in programma alle ore 13. Camarda in panchina mentre sono stati chiamati in prima squadra, e dunque assenti, Simic, Bartesaghi e Zeroli:

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina; Scotti, Liberali, Bonomi; Simmelhack. All. Abate. A disp.: Colzani, Torriani; De Bonis, Nissen, Paloschi; Sala, Vitali; Camarda, Sia, Skoczylas.

MONZA (3-5-2): Mazza; Bagnaschi, Postiglione, Kassama, Capolupo; Berretta, Colombo, Lupinetti; Marras, Antunovic, Zoppi. A disp: Bifulco, Diene, Dell’Acqua, Longhi, Ravelli, Martins, Giubrone, Nene, Brugarello, Domanico, Popovic. All. Brevi.