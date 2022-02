LIVE MN - Primavera, Milan-Sassuolo (1-0) - Successo di misura, rossoneri ad una sola distanza dai playoff

Dopo un bel primo tempo a livello di occasioni, il secondo tempo di Milan e Sassuolo è un disastro totale: è difficile dare una valutazione, le due squadre hanno fatto a gara a chi sbagliava di più. Il Milan, alla fine, porta a casa i tre punti grazie al gol di Chaka Traorè nei primi quarantacinque minuti di match. I rossoneri, dunque, continuano la loro rincorsa ai playoff.

96' Finisce qui!

91' Sei minuti di recupero.

90' Cambio per il Milan: fuori Capone, dentro Nsiala.

80' Ammonito Bozzolan.

73' Cambio nel Milan: fuori Gala e Nasti, dentro Tolomello ed El Hilali

72' Nasti segna, ma è fuorigioco. Riparte il Sassuolo.

69' Si è giocato veramente poco in questo inizio di secondo tempo, a causa delle molte interruzioni.

60' Cambio nel Milan: fuori l'appena ammonito Traorè, dentro Omoregbe.

59' Altro giallo: ammonito Chaka Traorè.

55' Aucelli ammonito per proteste.

45' Inizia la ripresa!

Quarantacinque minuti molto equilibrati al centro sportivo Vismara. Occasioni importanti le hanno avute entrambe le squadre, ma i rossoneri ci hanno creduto di più: a cinque minuti dal termine del primo tempo, Traorè trova la rete che porta in vantaggio la squadra di Mister Giunti.

45' Fine primo tempo.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Nasti serve Traorè, finta a lasciare sul posto il difensore e destro piazzato. Rossoneri in vantaggio!

32' Conclusione di Abubakar da fuori area, Desplanches vola e con la mano di richiamo evita l'eurogol.

28' Ammonizione per Obaretin.

25' OCCASIONE MILAN! Grandissima azione personale di Capone che salta i difensori come birilli, entra in area e prova a piazzare il pallone ma Vitale si supera!

22' Ci prova Capone da fuori area, palla fuori di poco.

18' Grande giocata di Capone, Zenelaj obbligato a stenderlo: giallo per il neroverde.

15' Ci prova Bosisio dalla lunghissima distanza, nessun problema per Vitale.

10' Discesa di Bozzolan, cross sul secondo palo, arriva Gala ma la conclusione è troppo centrale

5' Primo squillo di Capone, tiro a giro terminato altissimo

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sassuolo, match valido per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano da un'ottima vittoria contro il Bologna, anche se, questa mattina, mancherà il capitano Stanga, espulso proprio nel match contro i rossoblu. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Obaretin, Bosisio, Bozzolan; Gala, Robotti, Di Gesù; Traorè, Nasti, Capone. A disposizione: Nava, Pseftis, Nsiala, El Hilali, Tolomello, Camara, Omoregbe, Bjorklund, Rossi, Alesi, Piantedosi, Eletu. All. Giunti.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Pieragnolo; Diawara, Zenelaj, Aucelli; Abubakar, Ngingi, Forchignone. A disposizione: Zacchi, Rosa, Loeffen, Cehu, D'Andrea, Mata, Ahmed, Macchioni, Kumi, Baldari, Casolari. All. Bigica.