LIVE MN - Primavera, Milan-Sassuolo (3-3): i neroverdi rimontano tre gol, che beffa per il Diavolo!

- Davvero clamoroso quello che è successo al Puma House of Football di Milano: avanti di tre gol a fine primo tempo (doppietta di Camarda e gol di Sia), la Primavera rossonera sembrava in pieno controllo della partita ma tra l'84' e il 90' la formazione neroverde ha trovato tre gol e dunque il pareggio. Una vera beffa per Abate e i suoi ragazzi che hanno buttato via due punti che erano gà in tasca.

94' Fine partita.

90' Quattro minuti di recupero.

90' PAREGGIO DEL SASSUOLO! Clamoroso al Puma House of Football: in sei mnuti i neroverdi recuperano tre gol al Milan. Il pari è stato di Knezovic con un tiro dalla distanza.

88' ALTRO GOL DEL SASSUOLO! Vedovati segna il 2-3 e riporta in partita i neroverdi.

84' GOL DEL SASSUOLO! Vedovato va via sulla sinistra, cross per Russo che di testa mette dentro da due passi.

81' Abate cambia i due terzini: fuori Bartesaghi e Bakoune, dentro Perera e Cappelletti.

79' Giallo per Knezovic.

75' Grande occasione per il Milan: cross in area dalla destra, il portiere del Sassuolo respinge, la palla arriva a Parmiggiani che calcia di prima intenzione, ma la sua conclusione viene respinta dal un difensore neroverde.

74' Doppio cambio di Abate: fuori Camarda e Sia, dentro Simmelhack e Liberali.

70' Ci prova Kumi, Nava blocca il pallone a terra.

68' Cambio nel Milan: fuori Malaspina, dentro Bonomi.

64' Giallo per Parlato.

60' Grande occasione per il Sassuolo: Vedovati salta un avversario in area e davant a Nava prova il sinistro a giro, pallone che sfiora il palo.

56' Milan vicino al 4-0: Scotti ci prova da buona posizione in area di rigore, Theiner para.

51' Angolo per il Sassuolo dalla sinistra: cross di Leone in area, Nava libera con i pugni.

48' Cartellino giallo per Bartesaghi.

45' Inizia la ripresa con un cambio nel Sassuolo: dentro Vedovati al posto di Caragea.

- Finisce un bel primo tempo al Puma House of Football con la Primavera del Milan in vantaggio 3-0 con il Sassuolo: a portare avanti il Diavolo ci ha pensato Camarda su rigore al 30', mentre al 38' è arrivato il raddoppio milanista con Sia. All'ultimo minuto di recupero è arrivata poi la doppietta di Camarda che segna un bellissimo gol di testa. Grande prestazione della squadra di Abate che è meritatamente avanti.

47' Fine primo tempo.

47' CAMARDAAAAAAAA!!! CHE GOOOOOLLLLLLL!!! Cross dalla sinistra d Bartesaghi e colpo di testa pazzesco in avvitamento del numero 9 rossonero che si insacca sul secondo palo. Rete bellissima per il 3-0 milanista.

45' Due minuti di recupero.

44' Leone entra in area, punta Bakoune, ma il terzino rossonero non si fa saltare e la palla poi arriva tra le braccia di Nava.

39' Il Sassuolo prova subito a reagire: sponda di Russo per Parlato che calcia con il sinistro da posizione defilata, Nava blocca a terra.

38' GOOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO ROSSONERO!!! Bellissima azione corale del Milan, la palla arriva a destra a Bakoune che crossa e trova Sia che mette dentro il 2-0 per il Diavolo.

31' Giallo per Malaspina.

30' GOOOOOOLLLLLLL!!! CAMARDAAAAAA!!! Il numero 9 milanista porta avanti i rossoneri su rigore. Theiner indovina l'angolo e sfiora anche il pallone, ma il destro del giovane attaccante rossonero è potente e preciso e si insacca all'angolino alla sinistra del portiere del Sassuolo.

29' RIGORE PER IL MILAN! Fallo di Kumi su Camarda.

23' Punizione per il Sassuolo dalla trequarti: cross in area con il destro di Leone, il pallone arriva sul secondo palo dove Bartesaghi allontana con il sinistro.

16' Doppia conclusione del Milan nel giro di pochi secondi: prima ci prova Bakoune da fuori area con il destro, Theiner respinge tuffandosi sulla sua sinistra. La palla arriva a Scotti che poi tocca all'indietro per Bartesaghi che calcia anche lui dalla distanza, ma il suo sinistro finisce alto sopra la traversa.

14' Malaspina trova tra le linee Scotti che prova il destro dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa.

13' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross di Bartesaghi che trova Scotti sul secondo palo, ma la conclusione con la spalla dell’attaccante rossonero + centrale e Theiner para senza problemi.

11' Kumi controlla in area, difende il pallone e tocca per Bruno che da ottima posizione spara altissimo con il sinistro.

9' Bella combinazione del Milan al limite dell'area del Sassuolo: uno-due tra Sia e Scotti che entra in area, ma è bravo Theiner ad anticipare l'attaccante rossonero in uscita bassa.

3' Errore in impostazione di Nava che regala palla al Sassuolo. Tocco per Bruno che prova il destro dal limite dell'area, conclusione centrale che il portiere del Milan blocca senza grossi problemi.

0' Al via il match!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Puma House of Football di Milano dove tra poco inizierà la partita tra le formazioni Primavera di Milan e Sassuolo, valida per la 21^ giornata di campionato. I rossoneri di Abate sono secondi in classifica con 35 punti (a -6 dall'Inter capolista), mentre la formazione neroverde è sesta con 33 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo:

MILAN: Nava, Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi, Malaspina, Stalmach, Scotti, Sala, Sia, Camarda. A disp.: Raveyre; Batistini, Bonomi, Cappelletti, Lamorte, Liberali, Mancioppi, Paloschi, Perera, Simmelhack, Tezzele. All.: Abate.

SASSUOLO: Theiner, Parlato, Corradini, Loeffen, Falasca, Kumi, Lopes, Leone, Bruno, Caragea, Russo. A disposizione: Scacchetti, Cinquegrano, Piantedosi, Di Bitonto, Okojie, Knezovic, Rovatti, Beconcini, Neophytou, Ravaioli, Vedovati. All.: Bigica.