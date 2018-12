Lupi a MTV: "Ragazzi bravi a rimettere in sesto la partita, dopo lo svantaggio la situazione era complessa"

Alessandro Lupi è stato intervistato da Milan TV dopo il pareggio della Primavera contro l'Empoli: "Abbiamo giocato contro una squadra molto aggressiva, in un campo piccolo, sintetico, con un forte vento. La squadra ha tenuto botta, da qui dobbiamo ripartire. Siamo venuti per cercare di fare la partita, l'obiettivo era cercare di vincere, ma dopo lo svantaggio la situazione era complessa. I ragazzi sono stati bravi a rimetterla in sesto"