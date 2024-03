Milan, anche senza Camarda i rossoneri vincono e sorridono: 2-0 contro la Lazio

Dopo l'entusiasmante partita e vittoria in Youth League contro il Real Madrid, maturata al termine dei calci di rigori, il Milan Primavera di Ignazio Abate torna a sorridere anche in Campionato. I rossoneri archiviano anche la pratica Lazio con un netto 2-0 maturato al termine di una bella gara, gestita in modo intelligente e senza troppi rischi. Nel primo tempo sbaglia un calcio di rigore Scotti, autore comunque di una buona prestazione nel complesso.

Nella ripresa si scatena tutta la qualità dei rossoneri, micidiali a segnare due reti in pochi minuti prima con Simmelhack e poi con Zeroli. Panchina per Camarda, che ha riposato dopo i recenti impegni. Buona prova anche per Caldara, che ha giocato quest'oggi 70 minuti al fianco di Simic in difesa. Tre punti pesanti per il Milan anche in chiave playoff, in questo momento al 6^ posto e a 3 punti proprio dalla Lazio terza in classifica.