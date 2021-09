Milan Primavera, Bosiso: "Vogliamo toglierci soddisfazioni, la Youth League ci farà crescere"

Marco Bosiso, difensore centrale del Milan Primavera, è stato intervistato da Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni al canale ufficiale rossonero:

Com'è stato tornare a giocare dopo l'infortunio?

“È stato bello tornare dopo un anno di sofferenze e otto mesi passati lontani dal campo. A livello fisico mi sono trovato molto bene perché per fortuna lo scorso anno sono riuscito a rientrare per le ultime due partite e trovarmi a mio agio in campo. Questa stagione spero di avere continuità, che non ho avuto l’anno scorso a causa dell’infortunio. Dopodiché a livello di squadra speriamo di toglierci delle soddisfazioni importanti, magari vincendo anche qualche titolo. Il sogno è cercare di arrivare in prima squadra, ma questo sarà possibile solo allenandomi tutti i giorni al 100%”

Come valuti l'esordio in campionato? La rosa sarà abbastanza competitiva?

"Possiamo fare molto di più, dato che per una disattenzione negli ultimi minuti non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dobbiamo cercare di ascoltare le indicazioni del mister e metterle in pratica al meglio per poter fare bene questa stagione. Credo che quest’anno ci sia un bel mix fra quelli che erano presenti lo scorso anno e quelli che si sono uniti quest’anno. Toccherà a noi veterani dare l’esempio e mettere i nuovi nelle migliori condizioni possibili per esprimersi al meglio"

Quest'anno ci sarà anche l'impegno in Youth League. Quanto sarà importante per voi misurarvi in campo internazionale?

"Penso che giocare ogni tre giorni possa aiutarci molto perché la migliore esperienza è giocare le partite. Di conseguenza ci faremo trovare pronti e speriamo di portare a casa molte vittorie. L’esperienza Youth League è nuova per tutti. Dobbiamo ringraziare la prima squadra che ha raggiunto l’obiettivo Champions League, così che noi quest’anno possiamo giocare questa competizione. A livello internazionale cercheremo di fare una bella figura e di affrontare chiunque a viso aperto"