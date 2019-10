Milan Primavera: Colombo entra, segna e firma la vittoria

Tornata in azione dopo la sosta per le Nazionali, la Primavera rossonera ha (ri)trovato la vittoria in rimonta, battendo 2-1 la Cremonese al Vismara grazie alla doppietta di Colombo. Da segnalare, nell'occasione, il ritorno in campo di Mattia Caldara, titolare e impiegato al centro della difesa per 45'. Dopo un primo tempo nel quale la squadra di Mister Giunti non ha trovato spazi per rendersi pericolosa, andando perfino sotto a causa del gol avversario di Bertazzoli, nella ripresa il Milan ha agguantato subito il pareggio proprio con Colombo, capace di lì a poco di firmare anche la sua personale doppietta. Tre punti che permettono ai nostri ragazzi di salire a quota 11 - al termine della quinta giornata di campionato - e di mantenere in solitaria il secondo posto in classifica, a -4 dalla capolista Hellas Verona. Sabato prossimo la Primavera rossonera sarà nuovamente di scena al Vismara, stavolta contro il Parma.

LA CRONACA

Prima frazione di gioco bloccata con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose e il gioco che si concentra soprattutto a metà campo. La svolta arriva al 36' con Bertazzoli che, in scivolata, ruba il pallone a Soncin e deposita in rete per il vantaggio cremonese. Nella ripresa il Milan cambia subito marcia e trova il gol del pareggio al 48' grazie al neo-entrato Colombo, il quale si presenta davanti a De Bono e di sinistro trova l'angolo sul palo lontano. Lorenzo si ripete al 66', stavolta col destro, realizzando la sua doppietta - su assist di Brescianini dopo una bella azione corale dei rossoneri - e soprattutto regalando la vittoria al Milan.

IL TABELLINO

MILAN-CREMONESE 2-1

MILAN (4-3-2-1): Soncin: Barazzetta, Potop, Caldara (1'st Michelis), Oddi (10'st Borges); Sala, Brescianini, Mionić (10'st Brambilla); Capone (30'st Frigerio), Tonin; Pecorino (1'st Colombo). A disp.: Jungdal; Bassoli, Haidara, Molero, Tahar. All.: Giunti.

CREMONESE:: De Bono; Lamanna (10'st Perotta), Bia (10'st Sow), Xoxha, Quaranta, Bignami, Girelli, Cella, Bertazzoli (17'st Bingo), Crivella (30'st Salami), Spini (17'st Emche). A disp.: Scarduzio; Battini, Ghisolfi, Kadjo, Pederzoli, Parmiggiani, Kadjo. All.: Lucchini.

Arbitro: Bitonti di Bologna.

Gol : 36' Bertazzoli (C), 3'st e 21'st Colombo (M).

Ammoniti: 26' Barazzetta (M), 38'st Tonin (M).