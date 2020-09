Non solo la prima squadra rossonera ma anche la Primavera del Milan è al lavoro per preparare la prossima stagione. La formazione di Federico Giunti, in particolare, impegnata nell'amichevole contro la formazione di Lega Pro della Giana Erminio ha ottenuto una vittoria per 3-2. A segno per i rossoneri Olzer, Frigerio e Tonin.