Milan Primavera in finale di Coppa Italia. Guidi: "Non abbiamo ancora fatto nulla. Testa anche al campionato: vogliamo i playoff!"

Dopo la vittoria contro il Lecce, che ha permesso al Milan di conquistare la finale di Coppa Italia, Federico Guidi, tecnico della Primavera rossonera, ha dichiarato: "C'è soddisfazione perchè i ragazzi si meritano di giocare una finale e dare un senso ai tanti sacrifici di questi mesi. Ci sono state tante partite in questa partita, ma credo che il risultato sia meritato. L'unico neo è non aver capitalizzato le tante occasioni creata, ma questo ha fatto sì che nel finale i ragazzi abbiano dato qualcosa in più dal punto di vista del carattere. I ragazzi hanno difeso con i denti e hanno concesso poco. C'è soddisfazione per la vittoria, ai ragazzi vanno fatti i complimenti.

Anche oggi avevamo tanti giovanissimi in campo, c'erano 9-10 anni di differenza. Dopo i cambi sono anche aumentati gli anni di differenza, ma questa è la filosofia del Milan, coniugare i risultati con la crescita dei ragazzi non è una cosa banale. Sono fortunati perchè sono in una società che crede in loro. Quando vinci una partita e conquisti una finale con una squadra sotto età è un motivo di soddisfazione per tutti.

Non abbiamo fatto ancora nulla perchè c'è una finale che ci aspetta. E poi bisogna continuare a correre forte in campionato perchè sarebbe molto importante arrivare ai playoff scudetto. Ci proveremo con tutte le nostre forze e facendo tutti i sacrifici che serviranno".