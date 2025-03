Milan Primavera in finale di Coppa Italia, Scotti dopo il Lecce: "Abbiamo messo l'anima in campo e questo è il risultato"

vedi letture

Filippo Scotti, attaccante della Primavera del Milan, ha segnato il gol decisivo oggi contro il Lecce nella semifinale di Coppa Italia. Dopo il match, la giovane punta milanista ha raccontato tutta la sua soddisfazione non solo per la sua rete, ma soprattutto per la finale conquistato dalla formazione rossonero di mister Guidi: "Era un obiettivo che avevamo. Sono felice per il gol, ma ancora di più per la prestazione della squadra. Abbiamo messo l'anima in campo e questo è il risultato".

Questo il tabellino del match tra Milan e Lecce:

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 23' st Scotti

MILAN: Longoni, Bakoune, Nissen, Paloschi, Sala, Liberali, Dutu, Bonomi (38’ st Mancioppi), Hodzic (28’ st Comotto), Magni, Scotti (28’ st Perrucci). A disposizione: Colzani, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Perera, Perina, Simon. Allenatore: Federico Guidi

LECCE: Răfăilă, Esposito, Addo, Pehlivanov (26’ st Mboko), Gorter, Winkelmann, Kovac (26’ st Agrimi), Yilmaz, Ubani, Scott (43’ st Regetas), Bertolucci (36’ st Knutsen). A disposizione: Sakho, Verdosci, Brusdeilins, Pacia, Minerva, Pejazic, Denis. Allenatore: Giuseppe Scurto



Ammoniti: Ubani, Perrucci, Comotto, Scurto (allenatore Lecce)

Recupero: 2’ pt - 4’ st

Arbitro: Rispoli

Assistenti: Ingenito - Iuliano

IV Ufficiale: Maresca