Milan, Primavera ko a Vinovo contro la Juventus

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Una sconfitta pesante, meritata nell'esito ma non nelle proporzioni. A Vinovo Juventus-Milan termina 4-0 per i bianconeri, che segnano due gol per tempo e mettono fine alla striscia positiva della Primavera di Abate, che durava da 6 partite (4 vittorie e 2 pareggi). I rossoneri hanno giocato sotto ritmo, anche a causa del gran caldo, e a inizio ripresa hanno avuto diverse occasioni per riaprire la partita. Il gol non è arrivato e, approfittando della stanchezza e degli spazi, la Juventus di Montero ha colpito due volte nel finale in contropiede.

In gol per i bianconeri Mulazzi, Savona due volte e Turco in chiusura. Come dicevamo, il punteggio è probabilmente bugiardo alla luce di quanto prodotto dai nostri ragazzi, nonostante nei minuti finali i padroni di casa abbiano fallito più occasioni per aumentare il gap. Il prossimo e ultimo impegno stagionale è in programma sabato alle 13.00 al PUMA House of Football contro il Sassuolo.

LA CRONACA

La Juventus segna al primo affondo del match dopo un quarto d'ora di studio: al 16' Nonge trova l'inserimento di Mulazzi, che controlla e calcia con il mancino battendo Vásquez. I rossoneri reagiscono con le iniziative di Gala di testa, su cross di Coubis, ed El Hilali dai 25 metri nel finale di prima frazione: solo profumo di gol. Al 42' la Juventus si riaffaccia in avanti e raddoppia con Savona, che chiude una bella azione collettiva e segna il raddoppio. L'offensiva del Milan è affidata a Cuenca che al 44' chiama Daffara alla parata, è l'ultimo squillo del primo tempo.

La ripresa inizia con un monologo offensivo della formazione di Abate, che costringe Daffara a diversi interventi decisivi: il primo sul tentativo da fuori di Gala, il secondo sulla deviazione ravvicinata di Diego Sia. L'occasione probabilmente più ghiotta è per Zeroli al 61', ma Kevin manca di un soffio l'appuntamento con il pallone a due metri dalla porta. Al 65' Zeroli libera Youns al tiro, ma la retroguardia della Juventus si salva in extremis. Al 77' torna in attacco la Juve e colpisce di nuovo, ancora con Savona, che a porta sguarnita non può sbagliare. La quarta rete arriva poco dopo e porta la firma di Turco, che insacca anch'egli da pochi passi e chiude la partita.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 4-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Daffara; Savona (36'st S. Turco), Huijsen, Citi, Rouhi; Nonge (23'st Ripani), Bonetti; Mulazzi (18'st Maressa), Hasa (23'st Mbangula), Yıldız; N. Turco (36'st Mancini). A disp.: Scaglia, Vinarčík; Anghelè, Dellavalle, Domanico, Doratiotto, Fuscaldo, Mancini, Moruzzi, Srdoč, S. Turco, Valdesi. All.: Montero.

MILAN (4-3-3): Vásquez; Casali (15'st D'Alessio), Coubis, Nsiala (27'st Traorè), Bozzolan; Gala, Malaspina (1'st Foglio), Zeroli; Cuenca (15'st Alesi), El Hilali, Sia (27'st Longhi). A disp.: Nava, Pseftis; Bartesaghi, D'Alessio, Paloschi, Simic; Vitali; Alesi, Longhi. All.: Abate.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Gol: 16' Mulazzi (J), 42' Savona (J), 32'st Savona (J), 35'st N. Turco (J).

Ammoniti: 11' Malaspina (M), 28' Yıldız (J), 2'st Gala (M).