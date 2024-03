Milan Primavera, questa la data e l'orario ufficiale per la sfida contro la Juventus

Come comunicato dalla Lega Serie A, questa la data e l'orario ufficiali dell'importante sfida dei rossoneri di Ignazio Abate contro la Juventus, in programma per la 27ª giornata del Campionato Primavera:

27ª giornata lunedì 1 aprile 2024 ore 11.00 JUVENTUS-MILAN (Sarà visibile in diretta su Sportitalia).

Il Milan di Abate insegue così i play-off, distanti al momento solo 3 punti. Questa la classifica del campionato Primavera:

Inter 51

Roma 47

Atalanta 46

Lazio 44

Sassuolo 43

Torino 43

Milan 40

Verona 37

Cagliari 36

Genoa 35

Empoli 35

Fiorentina 33

Juventus 32

Lecce 28

Sampdoria 25

Monza 23

Frosinone 20

Bologna 20