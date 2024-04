Gazzetta - Milan-Lopetegui: contatti frequenti. Moncada è stato il più deciso a portare avanti la sua candidatura

Il Milan sembra aver scelto il sostituto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: si tratta di Julen Lopetegui che, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, è in cima alla lista del Diavolo. I contatti tra le parti vanno avanti da tempo e sono molto frequenti anche negli ultimi giorni. La Rosea scrive poi che "Geoffrey Moncada è stato uno dei più decisi, se non il più deciso, a portare avanti la sua candidatura in una prima fase".

Dopo il crollo del Milan nelle ultime settimane, la dirigenza del Diavolo è arrivato alla decisione di non proseguire con Pioli e così si sono intensificati ancora di più i colloqui con l'ex ct della Spagna che sembra aver superato la concorrenza di tanti altri candidati alla panchina milanista come Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Mark van Bommel, Christophe Galtier e Thiago Motta.