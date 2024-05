Mercato Milan, Tuttosport: "Torna di moda l’ipotesi Dominguez"

In merito al prossimo mercato estivo del Milan, che, oltre al grande attaccante, dovrà rinforzare anche il centrocampo, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Torna di moda l’ipotesi Dominguez". I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista difensivo e potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Nico Dominguez, ex giocatore del Bologna ora al Nottingham Forest, che il Diavolo ha seguito a lungo la scorsa estate prima che l'argentino decidesse di trasferirsi in Premier League.

La sua stagione in Inghilterra non è stata però entusiasmante e per questo non è escluso che possa decidere di cambiare ancora squadra e magari tornare in Italia dove aveva fatto molto bene con la maglia del Bologna. Ovviamente per il Milan restano vive anche altre piste per il centrocampo, in particolare quelle che portano a Youssouf Fofana del Monaco, Renato Veiga del Basilea e Soufyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza al Manchester United.