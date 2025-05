Il QS titola: "Maignan è tornato. Ma sul rinnovo regna il silenzio"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Maignan è tornato. Ma sul rinnovo regna il silenzio". Dopo un periodo di appannamento, con anche alcuni errori, Mike Maignan sembra essere finalmente tornato ai suoi livelli, come testimoniano le sue ultime prestazioni e le ultime grandi parate contro il Genoa. Il portiere francese è tornato decisivo e punta ad esserlo anche mercoledì nella finale di Coppa Italia contro il Bologna.

I tifosi milanisti sono poi sempre in attesa di novità sul suo futuro ed in particolare sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026. Maignan è corteggiato da alcuni club stranieri, perciò serve a breve lo scatto definitivo per la firma. Senza prolungamento, lo scenario più probabile è la cessione in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno.