Gazzetta: "Santi subito. Gimenez è pronto a riprendersi l'attacco del Milan"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Santi subito. Gimenez è pronto a riprendersi l'attacco del Milan". Dopo un periodo non semplice, in cui era finito dietro a Jovic e Abraham nelle gerarchie di Sergio Conceiçao, Santiago Gimenez è in netta crescita e nelle ultime partite ha lanciato due segnali importanti al tecnico portoghese con il gol al Venezia e l'assist per la rete di Leao contro il Genoa.

Domani sera i rossoneri saranno impegnati nella sfida di campionato contro il Bologna a San Siro e il centravanti messicano è il favorito per partire dal primo minuto al centro dell'attacco milanista. Chissà che una grande prestazione non rilanci la sua candidatura anche per la finale di Coppa Italia, sempre con i rossoblù, il 14 maggio a Roma.