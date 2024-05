Gazzetta - Sesko e la clausola variabile: Milan pronto a trattare con il Lipsia

Benjamin Sesko è al momento il preferito del Milan per prendere il posto di Olivier Giroud al centro dell'attacco rossonero. L'attaccante sloveno, che è molto apprezzato in via Aldo Rossi (anche da Zlatan Ibrahimovic, suo idolo), è legato al Lipsia fino al 2028 e ha una clausola variabile: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Salisburgo si liberare pagando una clausola da 50 milioni di euro, cifra destinata a salire ancora, fino a un massimo di 75 milioni.

Il Milan è pronto a trattare con il Lispia e non è spaventato dal prezzo, anche perchè ha già messo in conto di fare un grande investimento in estate sull'attaccante. La concorrenza per Sesko è tanta, ma il Diavolo si è mosso in anticipo ed ha preso un po' di vantaggio sulle altre società interessate allo sloveno.