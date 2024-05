CorSera: "In Serie A si soffre di 'pareggite': 103 pareggi in 349 partite"

vedi letture

Se è vero che, come diceva lui, “lo 0-0 è il risultato perfetto”, allora Gianni Brera si divertirebbe non poco in questa Serie A, dove il segno X, quello del pareggio, è tornato particolarmente di moda. Nell’ultimo turno di campionato, scrive questa mattina il Corriere della Sera, sono stati addirittura sette le partite terminate con lo stesso punteggio. Otto volte è capitato dal 1929 ad oggi che sette gare su dieci terminassero in X, ma due di esse sono avvenute nell’ultimo mese. In generale, in questa stagione del campionato di calcio italiano, sono stati ben 103 i pareggi su un totale di 349 partite (il 29,51%).

La Serie A è chiaramente il campionato in cui più di tutti si è soliti dividere la posta in palio con gli avversari. Segue la Liga spagnola (27,94%), la Ligue 1 francese (26,92%), la Bundes tedesca (26,74%) e la Premier inglese (22,41%). Numeri, peraltro, che in Italia si impennano con il finire della stagione, con una percentuale che da aprile arriva addirittura al 45,45%: quasi una gara su due. L’Udinese la regina di questo risultato, con 18 gare terminate in X, ma anche le big non sembrano non disdegnare il “punticino”, con Juve e Napoli che ne hanno fatti 12.