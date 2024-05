Nuovo allenatore Milan, Gazzetta: "Conceiçao, 48 ore chiave: vuole liberarsi dal Porto. Poi toccherà al Diavolo"

"Conceiçao, 48 ore chiave: vuole liberarsi dal Porto. Poi toccherà al Diavolo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra oggi e domani il tecnico portoghese, in cima alla lista del Milan per il dopo-Pioli, incontrerà il nuovo presidente del Porto, Villas-Boas, per provare a liberarsi dal contratto che lo lega al club dei Dragões fino al 2028.

Il club di via Aldo Rossi osserva interessato come si evolverà la vicenda: se tutto dovesse andare come ci si aspetta, Conceiçao sarà libero nei prossimi giorni e a quel punto potrebbe raccogliere la sfida rossonera.