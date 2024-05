Tuttosport sul Milan: "È Portogallo connection per il dopo Pioli"

vedi letture

Tuttosport titola così questa mattina sul Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo allenatore: "È Portogallo connection per il dopo Pioli". Prosegue il casting per la panchina del Diavolo che al momento ha due nomi in cima alla lista, entrambi portoghesi: si tratta di Sergio Conceiçao, che nelle prossime ore si vedrà con il nuovo presidente del Porto Villas-Boas, e Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille.

E se spuntasse un Mister X? Se lo chiede questa mattina il quotidiano torinese che non esclude che il Milan si stia muovendo sottotraccia, un po' come faceva qualche anno fa Adriano Galliani, e che alla fine vada su un allenatore che nessuno si aspetta e il cui nome non è ancora uscito.