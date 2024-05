Gazzetta - Milan, Sesko ha l'identikit perfetto del profilo che cerca il club rossonero

Il Milan farà un grande investimento in attacco durante il prossimo mercato estivo e il primo nome della lista al momento è quello di Benjamin Sesko. Come spiega stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo sloveno classe 2003 ha l'identikit perfetto del profilo che cerca il club di via Aldo Rossi: è giovane, ha grande talento, ha un ingaggio in linea con i parametri e un potenziale che negli anni potrà essere valorizzato in rossonero.

Questi i numeri stagionali di Sesko con il Lipsia:

PRESENZE BUNDESLIGA: 29

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 8

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA DI GERMANIA: 1

MINUTI IN CAMPO: 1922'

GOL: 16 (12 in campionato, due in Champions e due in Coppa di Germania)