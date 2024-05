La Gazzetta in prima pagina sul mercato del Milan: "Sesko, il sì di Ibra"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul mercato del Milan che punta a prendere un grande attaccante: "Sesko, il sì di Ibra". Lo sloveno del Lipsia, che è al momento in cima alle preferenze del Diavolo, piace molto ai dirigenti milanisti e nelle ultime ore anche Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo ok a questa operazione.

Sesko ha un contratto con il Lipsia fino al 2028 e costa 50 milioni di euro. Il prezzo non spaventa il Milan che è un club solido e che ha già messo in conto di investire una cifra importante in estate per prendere un grande centravanti.