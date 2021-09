Milan Primavera, sconfitta per 1-0 contro il Torino

A Biella arriva una sconfitta per il Milan Primavera di Mister Giunti: 1-0 per il Torino il risultato finale, per opera del gol di Di Marco nella fase finale del primo tempo. Una prima frazione in cui i rossoneri avevano creato diverse opportunità per passare in vantaggio, senza concretizzarne alcuna. E alla prima vera offensiva il Torino ha colpito, impostando il resto della partita sulla chiusura degli spazi per poi cercare di ripartire. Una strategia tattica che il Milan non è riuscito ad aggirare, e che si è dimostrata uno scoglio difficile da superare anche nella ripresa, specialmente dopo l'espulsione di Robotti al 73'. Da quel momento in poi, sono mancate tanto le energie quanto le idee per cercare di ribaltare la situazione, nonostante i diversi cambi apportati da Giunti nell'ultima mezz'ora di gioco. Dopo il pareggio di Sassuolo, ecco la prima sconfitta stagionale in campionato: ora sarà fondamentale recuperare le energie e concentrarsi in vista dell'esordio in Youth League di mercoledì contro il Liverpool.

LA CRONACA

I rossoneri impostano la prima frazione in costante proiezione offensiva. Nonostante diversi errori di misura, sono tante le occasioni prodotte fin dai primi minuti. Per esempio al 6', quando Kerkez fugge via a sinistra ma crossa troppo forte per Rossi, che non arriva all'impatto con il pallone. Il Torino mantiene il baricentro basso e prova a colpire in ripartenza, rendendosi pericoloso soltanto con un destro da fuori di Garbett. Ancora Milan: al 13' Capone entra in area da solo ma calcia male, due minuti più tardi Bosisio sbaglia un rigore in movimento dopo una bella giocata di El Hilali ad aggirare il portiere. Altra grande chance al 26', ancora sul piede di Capone, che prova la semirovesciata da due passi su cross di Bosisio, ma colpisce male. Dieci minuti dopo, i rossoneri subiscono a sorpresa il vantaggio dei granata: grande giocata di Di Marco, che salta Bosisio con una veronica e batte Pseftis di mancino.

La ripresa si apre di nuovo con i nostri assalti, la prima occasione è di nuovo per Kerkez al 50', che viene chiuso in uscita da Milan dopo una bella combinazione con Capone. Al quarto d'ora di gioco Giunti opera tre cambi ma al 67' è Pseftis a salvare i rossoneri dal raddoppio granata: Stanga perde palla dal nuovo entrato Akhalaia ma il portiere greco è provvidenziale in uscita. Piove sul bagnato, perché al 73' Robotti viene espulso per doppia ammonizione e lascia il Milan in 10. Dopo l'inferiorità numerica il Torino chiude ogni spazio e ai rossoneri non bastano gli assalti della disperazione nel finale: il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 1-0

TORINO (4-3-1-2): Milan; Pagani, Reali, Dellavalle, Angori; Di Marco (32'st Maugeri), Savini, Lindkvist (8'st Antolini); Garbett; Rosa (32'st Caccavo), Baeten (21'st Akhalaia). A disp.: Fiorenza, Vismara; Amadori, Barbieri, Chiarlone, Giorcelli, Gregori, Gyimah. All.: Coppitelli.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Bosisio (15'st Coubis), Stanga, Obaretin, Kerkez; Bright (15'st Gala), Tolomello (30'st Foglio), Robotti; El Hilali (15'st Traorè), Rossi (39'st Roback), Capone. A disp.: Deplanches, Nava; Alesi, Amore, Bozzolan, Polenghi. All.: Giunti.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Gol: 36' Di Marco (T).

Ammoniti: 30' Pagani (T), 14'st Robotti (M), 49'st Caccavo (T).

Espulso: 38'st Robotti (M).