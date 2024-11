Milan Primavera, verso la sfida di Lecce: rientrano in gruppo Ibrahimovic, Comotto e Longoni

Prosegue la stagione 2024/2025 per il Milan Primavera di mister Guidi. Infatti, i rossoneri dovranno pensare alle prossime partite, test importanti per continuare nel proprio percorso di crescita e miglioramento. Le prossime gare saranno contro Lecce, Bratislava e Roma. Si parte domani a Lecce, una tarsferta insidiosa e da non prender sotto gamba per nessun motivo.

Giornata speciale anche per Dutu, che domani festeggerà il compleanno. Rientrato in gruppo anche Comotto che era in nazionale e soprattutto Ibra JR, che ha potuto lavorare durante la sosta dopo che è stato fermo per infortunio. Un altro rientro importante e' quello del portiere Longoni.

