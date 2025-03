MN - Buone notizie per mister Guidi: per il derby tornano a disposizione Sala e Longoni

Nella giornata di domani il Milan Primavera affronterà l'Inter U20 nel derby valido per la 29esima giornata del campionato di Primavera 1. Reduce dalla pesante sconfitta di Verona, la formazione di Federico Guidi punta a rialzare la testa e provare a bissare il risultato di qualche settimana fa, che ha visto i giovani rossoneri eliminare i rivali nei quarti di finale di Coppa Italia.

A differenza della trasferta di una settimana fa, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico rossonero tornerà ad avere a disposizione sia Emanuele Sala che Alessandro Longoni, due dei pilastri della formazione U20. Le loro assenze in veneto si sono fatte sentire, e chissà che il loro ritorno in campo non possa servire per portare a casa un altro derby.

di Lorenzo De Angelis