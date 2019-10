MN - Giunti: "Ho minacciato i ragazzi. Sono molto contento della prestazione"

Le parole di mister Federico Giunti dopo il 6-0 contro il Parma

Sulla partita di oggi: "Siamo molto contento perchè finalmente la grande mole di lavoro si è concretizzata in gol. Le prime 5 partite è vero che eravamo andati a rete ma non con questa frequenza quindi sono stati bravi i ragazzi a crederci e a recepire le indicazioni date in settimana. Non abbiamo mai praticamente sofferto e la partita si è incanalata subito sul binario giusto, per meriti nostri. Non possiamo più permetterci passi falsi perchè il campionato non lo permette con avversari, come il Verona, che stanno viaggiando veramente forte. Adesso ci aspetta questo turno infrasettimanale di Coppa Italia, molto importante anche per chi non ha giocato oggi."

Sulla sfida di coppa Italia contro lo Spezia: "Sicuramente sarà un’altra partita, l’esordio è stato sfortunato dove oltre a sbagliare un rigore abbiamo colpito almeno tre legni. Detto questo sarà un’altra partita con un campo, come quello di La Spezia, che conosciamo bene avendoci giocato l’anno scorso al Viareggio. Giocheremo su un sintetico, non tanto grande e la prestazione dovrà quindi essere di sostanza. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia perchè è una competizione a cui teniamo."

Sulla reazione: "Li ho minacciati (ride, ndr) ma in maniera positiva perchè a parte di un altro di questioni tattiche mi sono soffermato sull’aspetto mentale. Non dovevamo farci e dovevamo giocare con tanto ritmo perchè quando giochiamo con intensità siamo pericolosi per tutti e oggi lo abbiamo dimostrato."

Sui miglioramenti: "Non c’è nulla di perfetto e sicuramente qualcosa da migliorare c’è. L’importante è che non abbiamo preso goal, poi sta migliorando l’intesa e la conoscenza tra nuovi compagni di squadra. Le prossime partite, quindi, saranno importanti per continuare su questa scia."

Sui subentrati: "Contento anche perchè hanno segnato due gol proprio due ragazzi subentrati, hanno sfruttato la loro chance e ne potrebbero avere un’altra già mercoledì nel turno infrasettimanale."

Su Daniel Maldini: "Maldini per me è molto importante e quindi abbiamo voluto dargli un minimo di minutaggio. Viene da un periodo lungo di inattività, ha fatto un periodo lungo di recupero e ora deve cercare di mettere minuti nelle gambe."