MN - Milan Primavera, Abate post Spezia: "Abbiamo cambiato tanto ed era giusto così. Coppa Italia? Giochiamo per vincere"

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it dopo la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia: "Abbiamo cambiato tanto oggi ed era giusto così, arrivando da tantissime partite e contando che ne avremo tante altre. Abbiamo bisogno di tutti e chi ha trovato meno spazio doveva mettere minuti nelle gambe. Non è stato semplice per chi giovava insieme per la prima volta, ma sono contento della prestazione dei ragazzi e dell'impegno, abbiamo saputo soffrire, ma c'è spirito e cuore. Ci sono tante cose da migliorare. Il percorso di crescita va avanti. Ora ci aspetta un'altra battaglia sabato".

Come stanno Stalmach, Longhi e Nsiala?

"Stalmach aveva dei crampi come Nsiala e Longhi. Hanno fatto una buona prestazione con lo spirito giusto. Sono contento, questa è la mentalità".

Coppa Italia obiettivo?

"Quando indossi questa maglia non cominci mai un torneo per partecipare. Non siamo i favoriti, ma proveremo a vincere senza rimpianti e rimorsi".