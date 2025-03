MN - Primavera, alle 18 la sfida contro la Sampdoria: ci dovrebbe essere anche Sia tra i convocati di Guidi

Stasera alle 18 la Primavera del Milan, reduce dalla splendida vittoria sul campo della capolista Roma due settimane fa prima della sosta per le nazionali, torna in campo al Puma House of Football dove affronterà la Sampdoria nella sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Per quanto riguarda la formazione milanista, mister Federico Guidi farà le sue scelte nel pomeriggio.

Il tecnico rossonero, salvo sorprese, dovrebbe riavere a disposizione anche Diego Sia, che non ha giocato per squalifica con il Milan Futuro contro il Campobasso ed è quindi pronto per essere convocato e dare il suo contributo ai compagni della Primavera. Insieme a lui si dovrebbero rivedere anche Hodzic, Magni e Dutu, che sabato erano con il Milan Futuro (i prim due sono subentrati nel secondo tempo, Dutu è invece rimasto in panchina per 90').