Ottavi di Youth League (gara secca): Milan-Ruh Lviv si giocherà il 28 febbraio alle 15 al Puma House of Football

Il sito ufficiale della UEFA ha reso noto il programma degli ottavi di Youth League che si giocheranno tutti in gara secca: la Primavera del Milan di Ignazio Abate sarà impegnata martedì 28 febbraio alle 15 contro gli ucraini del Ruh Lviv. Il match andrà in scena al PUMA House of Football - Centro Sportivo Vismara di Milano.